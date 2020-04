Elena Santarelli ha pubblicato ancora una volta un messaggio di speranza sul suo profilo Instagra dopo le dure battaglie per la malattia del figlio

Ancora un messaggio di speranza da parte della showgirl romana, moglie di Bernardo Corrado, Elena Santarelli. La donna, molto seguita su Instagram con un milione e mezzo di followers, ha pubblicato un nuovo post davvero coinvolgente durante l’emergenza Coronavirus. Da diversi mesi la coppia ha superato l’incubo della malattia del figlio e così sta cercando di alleviare le giornate dei suoi fans. La Santarelli vuole essere così contagiosa, in maniera positiva dopo la visibilità per aiutare la ricerca, attraverso l’associazione ‘Progetto Heal’.

Elena Santarelli, la speranza

La showgirl romana ha pubblicato così il suo nuovo post con un sole davvero luccicante in una giornata quasi estiva: “Così, le settimane passarono duramente, finché un giorno giunse la notizia, rallegrando i cuori come il sole rallegra il firmamento dopo la tempesta”. -Louisa May Foto scattata un anno fa .. Nessuna tempesta dura per cento anni.Ma è vero che dopo ognuno di noi sopravviviamo, siamo molto più forti, calmi e coraggiosi”.