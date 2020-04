Coronavirus, la compagna di Rugani Persico svela: “Sono ancora positiva”

La compagna di Rugani, Michela Persico, ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo la positività per il Covid-19: “Non sono ancora guarita”

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia con numerosi casi positivi finora, anche tra i calciatori di Serie A. Il primo è stato il difensore della Juventus, Daniele Rugani, che sta trascorrendo ancora il periodo di quarantena nell’hotel messo a disposizione dal club bianconero. Anche la sua compagna, Michela Persico, successivamente è stata trovata positiva. Ai microfoni del programma di Canale 5 ” Live-Non è la d’Urso” ha svelato: “Sono ancora positiva al Coronavirus. La mia quarantena in completo isolamento continua. Io e Daniele dovremo stare ancora un mesetto distanti”.

Coronavirus, la gravidanza di Michela Persico

La stessa compagna di Rugani ha rivelato anche come sta trascorrendo la gravidanza visto che è al quarto mese: “Mi hanno detto che gli esami della gravidanza prenotati da tempo come il dna fetale, che individua eventuali malformazioni nel bambino, si possono fare a domicilio. La clinica alla quale mi sono rivolta non ha però questa possibilità. Ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio quindi sono più tranquilla”. La coppia è insieme dal 2016 quando lei era una giornalista di Mediaset e aveva incontrato Rugani durante un servizio televisivo. Ora sono in attesa del loro primo figlio: dopo la tempesta arriverà il serena anche per loro.