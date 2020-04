Comportamenti da evitare per contenere il contagio – VIDEO

Uno spot israeliano ed un video dimostrativo del Policlinico di Genova, ci spiegano quali comportamenti vanno evitati per non diffondere il contagio.

Da oltre un mese, ormai, le indicazioni del governo su come evitare di trasmettere il contagio sono trasmesse a cadenza fissa su tutte le reti televisive. Degli accorgimenti da prendere hanno parlato i giornali e gli stessi possono essere letti sul sito del Ministero della Salute. Ci sono, però, degli errori abitudinari che ognuno di noi può commettere. Al fine di far capire quali sono, il governo israeliano ha diffuso uno spot che chiarisce quanto facilmente possa essere trasmesso il contagio.

Ecco il video originale di come si trasmette il coronavirus e molti altri microrganismi Pubblicato da Matteo Bassetti su Giovedì 2 aprile 2020

La medesima dimostrazione pratica la troviamo in un video pubblicato su Facebook da Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova. Nelle immagini l’esperto spiega come sia rapida la trasmissione del contagio. Basta che una singola persona (positiva al Covid-19) tossisca mettendo la mano davanti alla bocca e successivamente non si lavi la mano. Il virus si trova sulla mano e qualsiasi cosa tocchi viene infettata. Dunque chiunque tocchi quella superficie può diventare un vettore di contagio. Per evitare che ciò accada bisogna intanto utilizzare fazzoletti o mascherina per non diffondere il virus. Ma è anche necessario che ciascuno di noi lavi spesso le mani ed eviti di toccare occhi, naso e bocca.

