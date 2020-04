Claudia Di Pasquale: chi è la giornalista di Report, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Claudia Di Pasquale: chi è la giornalista e inviata di Report, il programma di inchiesta e approfondimento di Raitre.

Sicuramente uno dei programmi di inchiesta e approfondimento più amati e seguiti dal pubblico italiano è Report, in onda su Raitre. Tra i giornalisti collaboratori del programma c’è Claudia Di Pasquale, che indaga sulla realtà italiana con le sue inchieste.

Leggi anche –> Gessica Costanzo, chi è la giornalista che racconta il Coronavirus

Si tratta di un’inviata di lungo corso della trasmissione condotta da qualche anno da Sigfrido Ranucci. Infatti è entrata nel cast di giornalisti della trasmissione nel 2011 e va quindi verso il decimo anno di collaborazione.

Leggi anche –> Alessandra Carli, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista Rai

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è la giornalista Claudia Di Pasquale

La sua carriera professionale inizia nel 2000 scrivendo articoli per quotidiani e periodici di vario genere. Tra i quotidiani con cui ha collaborato negli anni ci sono la Sicilia, la Repubblica, il Venerdì, D la Repubblica delle Donne. Claudia Di Pasquale ha poi scritto per il settimanale Diario, diretto da Enrico Deaglio. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio del premio giornalistico “Mario Formenton”.

Dall’anno successivo ha invece iniziato a lavorare per la rete televisiva LA7: qui dal 2007 al 2011 ha fatto parte della redazione di Exit. Finalista nel 2009 del premio “Ilaria Alpi” con l’inchiesta “Il Mercato dei voti” sulle elezioni regionali del 2008 in Sicilia, ha vinto invece nel 2019 il Premiolino per l’inchiesta “Un sottosegretario a San Marino”.