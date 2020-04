Boris Johnson in terapia intensiva: peggiorate le sue condizioni nelle ultime ore

Nonostante in tutta la giornata fossero stati mandati messaggi rassicuranti sulle sue condizioni di salute, il premier britannico è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni dovute al contagio da Coronavirus infatti si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano in questi minuti diversi media inglesi.

La grave situazione di Boris Johnson

Il premier si trova al St Thomas’ Hospital dove è arrivato ieri sera dopo diversi giorni in cui i sintomi anziché migliorare sono andati via via peggiorando. Nella giornata odierna era arrivato anche un messaggio dello stesso Johnson nel quale sosteneva di sentirsi piuttosto bene e di essere di “buon numore”.