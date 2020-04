Anche gli animali prendono il Coronavirus, la prova definitiva dalle tigri Usa

A quanto pare anche gli animali possono essere contagiati dal Coronavirus: questo quanto emerge da alcune agenzie di stampa Usa.

Ieri notte praticamente tutte le realtà giornalistiche italiane hanno riportato la notizia della positività al Coronavirus di Nadia, tigre di 4 anni ospite allo zoo del Bronx, New York. A quanto pare il felino ha cominciato a mostrare sintomi simili a quelli che hanno gli esseri umani: tosse secca, spossatezza e mancanza di appetito. Così i veterinari l’hanno sottoposta al test del tampone ed è risultata positiva. Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, anche altre 3 tigri e 3 leoni presenterebbero gli stessi sintomi. Tra questi anche Azul, tigre appartenente alla stessa cucciolata di Nadia.

Il test effettuato alla tigre, secondo quanto riporta il ‘Washington Post’, sarebbe stato confermato dalla contro-analisi dell’USDA‘s National Veterinary Services Laboratory in Iowa. L’ipotesi degli studiosi è che gli animali possano essere stati contagiati da un’inserviente. Lo zoo è stato chiuso al pubblico a partire dal 16 marzo scorso.

Tigre contagiata con il Coronavirus: “Non sappiamo come lo abbia sviluppato”

Fino a questo momento è stato specificato che gli animali non possono contrarre il Coronavirus stando a contatto con noi. A tal proposito è stata fatta una campagna di sensibilizzazione importante nel nostro Paese. Qualche settimana fa, infatti, diversi italiani avevano cominciato ad abbandonare i propri animali domestici senza motivo. La positività della tigre al momento non ha un’origine ne uno sviluppo chiaro, come spiegano gli stessi esperti dell’USDA.

Raggiunti dalla ‘CNN‘, infatti, hanno specificato: “Non sappiamo come questa malattia si sviluppi nei grandi felini, poiché differenti specie reagiscono in modo differente alle nuove infezioni, ma continueremo a monitorarli da vicino e anticipare un pieno recupero”. In attesa di capirne e saperne di più riguardo al virus, dall’USDA consigliano di limitare i contatti con gli animali, anche quelli domestici.