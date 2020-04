Varese, marito e moglie morti in casa. Potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. L’uomo soffriva da tempo di depressione. A trovare i genitori senza vita nel loro appartamento sarebbe stato uno dei figli della coppia.





Il dramma si sarebbe consumato a Carnago, in provincia di Varese. A trovare i corpi senza vita dei genitori sarebbe stato uno dei due figli della coppia. L’ipotesi che si fa strada in queste ore sarebbe quella che si possa essere trattato di un omicidio-suicidio. L’uomo era infatti in cura da tempo poiché soffriva di depressione. Sul pavimento è stata rinvenuta l’arma del delitto.

Varese, marito e moglie morti in casa. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

La drammatica vicenda è avvenuta questa mattina a Carnago, in provincia di Varese. A trovare i corpi senza vita dei propri genitori è stato uno dei figli della coppia. La donna aveva 61 anni e faceva la casalinga mentre suo marito aveva 62 anni ed era pensionato. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto da parte dei Carabinieri, potrebbe essersi trattato di un omicidio-suicidio. L’uomo soffriva da tempo di depressione.

Il figlio dei due coniugi si era recato a casa dei genitori, situata in via Kennedy, poiché non aveva avuto loro notizie da sabato sera. E’ stato proprio lui a chiamare i Carabinieri subito dopo essersi trovato di fronte la terribile scena. Sul luogo della tragedia sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Saronno, guidata dal capitano Pietro Francesco Laghezza. Per le forze dell’ordine che lavorano a ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto potrebbe essersi trattato di un omicidio suicidio.

Probabilmente l’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate, decidendo subito dopo di togliersi la vita. Un coltello da cucina, ritrovato sul pavimento dell’abitazione, sarebbe stata l’arma utilizzata per compiere il delitto. Per il momento si escludono dunque responsabilità di terzi nella drammatica vicenda.