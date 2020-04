Conosciamo meglio la storia di Valentina Marchei: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata della campionessa di pattinaggio

Valentina Marchei nasce a Milano nel 1986. È stata per 5 volte campionessa italiana in singolo (2004, 2008, 2010, 2012 e 2014). I suoi migliori risultati a livello internazionali sono un quarto posto agli europei del 2013 ed un ottavo posto ai mondiali del 2012. Dal 2014 gareggia in coppia con Ondřej Hotárek, vincendo il campionato italiano nel 2015. Si appassiona a questo mondo del pattinaggio fin da piccola, quando all’età di 7 anni a Milano prova quello a rotelle mentre era in vacanza, oltre che la ginnastica artistica. Il suo primo successo risale alla stagione 2003-2004 quando si aggiudica per la prima volta il titolo nazionale partecipando ai campionati europei ed ai mondiali.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Valentina Marchei chi è: vita privata

La stessa Valentina è iscritta alla facoltà di Scienze Motorie. Nel suo tempo libero ama viaggiare visitando sempre posti sempre nuovi. Inoltre, è molto legata alla sua famiglia. Non si sa se sia o meno fidanzata, possiede un account Instagram che vanta 42mila followers.