Il numero di contagi per Coronavirus in Germania ha superato la Cina con quasi 100 mila persone, ma il tasso di mortalità tedesco resta relativamente basso. 1% contro il 12% italiano.

Il Covid-19 è fortemente presente anche in Germania, con quasi 100 mila casi di contagio, numeri che superano quelli della Cina. Nonostante questo dato preoccupante, però, quello della mortalità rimane decisamente più bassi con 1300 decessi nella nazione tedesca. Il tasso della mortalità è in crescita, la scorsa settimana era dello 0,8%, mentre adesso è del 1,3%.

Leggi anche -> Quando arriva il caldo 2020: ci aiuterà contro il coronavirus

La percentuale, seppur in crescita, non si avvicina alla drammaticità del 12% italiano o del 10% in Spagna, Francia e Gran Bretagna. Il direttore del Koch Institut, Lothar Wieler, ha dichiarato che “dobbiamo mettere in conto che ci saranno più morti, siamo all’inizio di un’epidemia e non dobbiamo mollare“. Secondo il direttore, il numero dei decessi potrebbe essere sottostimato: “Credo siano di più di quelli ufficiali“. Non ha specificato se intendesse in Germania o nel contesto internazionale. La sottovalutazione deriva dal fatto che, quando si eseguono autopsie giorni dopo la morte, il che accade spesso per intasamento, non ci sono più tracce di Covid-19. Inoltre, nelle prime settimane di crisi, i test post mortem da Coronavirus, non sono stati effettuati, così ricorda il direttore del RKI.

Leggi anche -> Coronavirus Italia, un po’ di speranza: 85 morti e 400 contagi in meno

Se anche i decessi in Germania fossero maggior a quelli ufficialmente dichiarati per Coronavirus, resta l’anomalia: in Germania la pandemia uccide di meno che in altri Paesi e non si conosce il perché di questo fenomeno. Per gli esperti, intanto, riguarda un fattore d’età: in Germania l’età media dei contagiati è significativamente più giovane. 49 anni contro i 62 di Italia e Francia. Naturalmente, le persone più giovani hanno più probabilità di sopravvivere rispetto agli anziani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!