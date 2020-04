Sting, chi è la moglie Trudie Styler: età, carriera, vita privata

Trudie Styler è una nota attrice e produttrice cinematografica inglese, oltre che la moglie del grande Sting. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Attrice e produttrice cinematografica con una lunga e brillante carriera alle spalle, Trudie Styler è anche nota per essere la moglie di una leggenda vivente della musica (e non solo): il grande Sting. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Sting in concerto in Italia nel 2020: dove, quando e come prendere i biglietti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit di Trudie Styler

Trudie Styler è nata a Birmingham, in Inghilterra, il 6 gennaio 1954. Dopo aver lavorato presso la Bristol Old Vic Theatre School, ha iniziato a partecipare ad alcune produzioni della Bbc, fra cui Poldark del 1977. In seguito ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive come Moon, Modì, Empire, Friends (in cui interpreta se stessa, in un episodio da lei prodotto) e il thriller italiano Mamba. Come regista ha invece diretto il documentario The Sweatbox (2002) e il cortometraggio Wait (2005).

A metà degli anni novanta Trudie Stuler ha fondato la casa di produzione Xingu Films, con la quale ha prodotto alcuni film indipendenti come Guida per riconoscere i tuoi santi. In seguito è stata produttrice esecutiva dei film di Guy Ritchie Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo.

Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, nel 1992 Trudie Styler, dopo dieci anni di felice convivenza, ha sposato il compagno Sting, con il quale ha avuto quattro figli: Bridget Michael (classe 1984), Jake (1985), Eliot Paulina (1990) e Giacomo Luke (1995). I due sono tuttora una coppia affiatatissima e felice. Trudie Styler è stata anche madrina del figlio di Madonna e Guy Ritchie, Rocco.

EDS