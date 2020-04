Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 5...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 5 aprile. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti.





Nuovo appuntamento con la trasmissione di inchiesta e approfondimento condotta da Massimo Giletti su La7. In questa puntata si discuterà con gli ospiti in studio dei temi di attualità e politica.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 5 aprile

Gli spettatori di La7 potranno assistere questa sera, come di consueto la domenica in prima serata, ad una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti. La trasmissione affronterà con i propri ospiti in studio e attraverso le inchieste e i servizi di approfondimento quelli che sono i temi caldi dell’attualità e della politica nel nostro Paese.

Si tornerà questa sera a parlare del dramma attraversato dal nostro Paese a causa del dilagare del contagio da Coronavirus. Le testimonianze, i collegamenti e i servizi sul tema saranno commentati in diretta tra gli altri da Alessandro Sallusti, Luca Telese, Peter Gomez, Fabrizio Pregliasco, Gessica Costanza, David Parenzo, Gianluigi Paragone, Giulio Gallera, Beppe Ghisolfi, Luca Degani e Hoara Borselli.

Nel consueto faccia a faccia con un esponente del mondo politico, Massimo Giletti intervisterà questa sera il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e discorrerà con lui degli scenari di politica internazionale a seguito dell’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni a causa dei contagi da Covid-19.

Gli inviati di Non è l’Arena torneranno inoltre in Puglia e in Calabria, per raccontare come si sta vivendo l’emergenza nelle strutture sanitarie di queste regioni. Si affronterà il tema del problema in alcuni casi degli approvvigionamenti di materiali e apparecchiature medicali in un momento del genere. Il dibattito si svilupperà anche sulla situazione di alcune strutture sanitarie pronte ad entrare in attività ma bloccate da questioni burocratiche. Si dibatterà della questione con Nunzia De Girolamo, Pietrangelo Buttafuoco, Domenico Iannacone e Nuccio Azzarà.