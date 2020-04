Stasera in tv film – Borg McEnroe: trailer, trama e cast del film

È il 1980 e Borg e McEnroe a Wimbledon si contendono il titolo: tratto da una storia vera il film del 2017 andrà in onda in tv oggi, 5 Aprile

Nel 1980 due campioni di tennis, Borg e McEnroe, si affrontano a Wimbledon, in uno dei match più iconici di questo sport. Dietro alla racchetta due caratteri agli antipodi, eppure quanto mai simili. Il film andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20. Scopriamo insieme la trama e qualche curiosità sulla pellicola.

Leggi anche –> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 5 Aprile

Borg McEnroe, trama

Björn Borg e John McEnroe si sono affrontati per quattordici volte, fra il 1978 e il 1981, sul campo da tennis. Ognuno di loro ha ottenuto sette vittorie sull’altro, e ha anche perso dunque per sette volte. L’equilibrio della competizione in campo, quando i due atleti giocavano insieme, si raggiungeva tramite due approcci talmente diversi e un talento talmente simile da rende la gara uno spettacolo. Il film racconta cosa accadde a Wimbledon, prima durante e dopo la storica competizione fra il glaciale svedese e il turbolento americano, e come per i due protagonisti la storica finale sia diventata, oltre che l’ultimo gradino della scalata per conquistare il titolo, una ricerca interiore. La finale di Wimbledon del 1980, che cambiò sia Björn Borg che John McEnroe, viene considerata una delle partite più belle mai disputate nella storia del tennis.

Borg – McEnroe a Wimbledon: la finale del 1980

Cast del film:

Sverrir Gudnason (Björn Borg)

Shia LaBeouf (John McEnroe)

Stellan Skarsgård (Lennart Bergelin)

Tuva Novotny (Mariana Simionescu)

Robert Emms (Vitas Gerulaitis)

Jason Forbes (Arthur Ashe)

Björn Granath (Bengt Grive)

Scott Arthur (Peter Fleming)

Tom Datnow (Jimmy Connors)

Jane Perry (Kay McEnroe)

Thomas Hedengran (Lennart Hyland)

David Bamber (John Barrett)

Claes Ljungmark (Mats Hasselqvist)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI