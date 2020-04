Stasera in tv film – Bella da Morire: trama ultimo episodio, oggi 5 Aprile

Stasera in tv film – Bella da Morire: trama ultimo episodio, oggi...

Bella da morire, di Rai Fiction, è la miniserie con Cristiana Capotondi che affronta il difficile tema del femminicidio: trama degli episodi finali, oggi 5 Aprile

Bella da morire, fiction di Rai 1, questa sera in tv alle ore 21.25 torna alle indagini di Eva Cantini, ispettrice di polizia esperta in crimini contro le donne. La miniserie Rai giunge con il quarto e ultimo appuntamento all’episodio 6 e 7.

Scopriamo insieme la trama delle due puntate e rimaniamo a casa a godere di questa serie in prima tv.

Bella da morire (miniserie) cast completo:

Cristiana Capotondi (Eva Cantini)

Matteo Martari (Marco Corvi)

Lucrezia Lante Della Rovere (Giuditta Doria)

Margherita Laterza (Anita Mancuso)

Benedetta Cimatti (Rachele Cantini)

Giulia Arena (Gioia Scuderi)

Gigio Alberti (Sergio Cantini)

Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi)

Elena Radonicich (Sofia Scuderi)

Anna Ferruzzo (Tina Scuderi)

Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Iurini)

Denis Fasolo (Graziano Silvetti)

