Romina Power in quarantena con Al Bano: “Torno in famiglia”

Dopo l’esperienza ad Amici 19, Romina Power torna nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco per trascorrere la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus.

Reduce dall’esperienza ad Amici 19, Romina Power è tornata a vivere la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus a Cellino San Marco, nella sua amatissima Puglia, e precisamente nella tenuta di sua famiglia. È lei stessa a dare la notizia in un post pubblicato poche ore fa su Instagram, con tanto di foto bucolica che immortala un angolo di paradiso della tenuta di Al Bano Carrisi.

Leggi anche –> Romina Power, ultimo bacio ad Al Bano: “Dietro le quinte”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’annuncio di Romina Power via social

“Ora che è finita questa esperienza meravigliosa ad Amici, programma portato avanti, con coraggio e determinazione da Maria De Filippi per alleggerire la quarantena a tutte le persone che stanno a casa con difficoltà da giorni, vi posso dire alcune cose”: così esordisce Romina Power su Instagram. La partecipazione a quel programma è stata per lei “un grande onore”, oltre che “un impegno di lavoro che mai avrei disertato”. E non per semplice convenienza o senso del dovere, ma “perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa…”.

“Parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto”, continua Romina Power. E adesso? “Ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”, annuncia, mandando un abbraccio virtuale ai suoi tanti fan e follower e invitandoli come sempre a restare a casa, in attesa che passi l’emergenza.

Leggi anche –>Al Bano e Romina molto più che amici, c’è ancora amore: lo rivela Maria De Filippi

Leggi anche –> Al Bano rompe il silenzio: “La verità sul rapporto con Loredana Lecciso, sta con me”

EDS