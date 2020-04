La conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa parla di un episodio che le ha fatto perdere la pazienza. Si tratta di un episodio controverso.

Rita Dalla Chiesa parla al settimanale ‘Voi’ di quella che è ormai la sua longeva e soddisfacente carriera da conduttrice televisiva. Tutti noi ci ricordiamo di lei soprattutto per le tante edizioni vissute a ‘Forum’.

LEGGI ANCHE –> Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 5 aprile

Di episodi anche controversi la giornalista, ex moglie di Fabrizio Frizzi, ne ha viste. Una volta ad esempio un partecipante impegnato in una causa illustrata all’interno del programma si lasciò sfuggire una bestemmia, non controllando la propria rabbia per una sentenza sfavorevole. A quel punto Rita Dalla Chiesa interruppe la trasmissione lanciando la pubblicità senza preavviso. “Fu un qualcosa che mi offese profondamente e la trovai anche una mancanza di rispetto per il pubblico sia in studio che a casa”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Lutto per Tiberio Timperi, commozione in diretta: “Ho perso un amico”

Rita Dalla Chiesa: “Quella cosa offese me ed il pubblico”

Del resto lei ha sempre fatto del senso civico e del rispetto alcuni dei suoi valori più forti. Poi non mancano i complimenti più che dovuti ad un ottimo ed apprezzatissimo professionista della televisione quale è Marco Liorni. “La sua ‘Italia Si’ ha ottenuto ascolti fantastici, lui sta trattando molto bene l’emergenza Coronavirus, con serietà e senza sensazionalismi. Ma più in generale la Dalla Chiesa rivolge complimenti bipartisan tanto ai conduttori dei programmi di approfondimento della Rai che di Mediaset, sempre per lo stesso motivo. Infine la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ammette che le manca il contatto diretto con le persone, anche se lei svolge al meglio il ruolo di opinionista proprio ad ‘Italia Si’ ed è molto attiva sui social network, in particolar modo si Twitter.

LEGGI ANCHE –> Romina Power in quarantena con Al Bano: “Torno in famiglia”