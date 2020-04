Red Canzian, chi è l’ex moglie Delia Gualtiero: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio l’ex moglie di Red Canzian: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata di Delia Gualtiero

Delia Gualtiero nasce a Malo il 21 maggio 1952. Fin da giovanissima si appassiona al mondo della musica con il nome d’arte Delia. Fa il suo debutto in tv nel 1971 nel programma Il suo nome per favore, mentre dopo un anno partecipa al Festival di Sanremo con Per amore ricomincerei. Così vola in Bulgaria dove è protagonista in “Golden Orpheus” con lo stesso brano, che poi verrà pubblicato su disco. Poi partecipa ad Un disco per l’estate con Una donna sola al mare. Negli anni Ottanta pubblica quattro album con Polydor e Virgin, poi nel 1982 è ospite di “Premiatissima” con Occhi, il suo brano più famoso. Dopo tre anni riscuote sempre più successo pubblicando il brano, Di quale amore, di quanto amore, tratto dall’album Io. Dopo tanti anni di inattività, nel 2019 canta nei brani “Prima o poi” e “Sono fragile” dell’album Hotel disamore di Miki Porru. In una vecchia intervista ai microfoni de IlgiornalediVicenza ha svelato: “Ho il bed & breakfast da seguire a S. Elena di Silea, “A casa di Delia” si chiama. Però ho ancora un fan club attivo, ed il contatto con la gente non mi manca, anche se sul palcoscenico è un’altra cosa”.

Red Canzian, chi è l’ex moglie Delia Gualtiero: vita privata

È stata sposata fino al 1992 con Red Canzian, componente dei Pooh, che ha scritto e prodotto alcuni dei suoi lavori. Dalla loro relazione nasce Chiara Canzian, che diventa anche lei una cantante.