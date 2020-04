Red Canzian, chi è la figlia Chiara: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Chiara Canzian, la figlia di Red: ecco tutte le curiosità sulla storia e la carriera della figlia d’arte

Chiara Canzian nasce a Vittorio Veneto il 13 dicembre 1989. Figlia di Red Canzian, bassista dei Pooh, e di Delia Gualtiero. Fin da piccola si appassiona al mondo della musica cantando così con il padre e al fratellastro Phil Mer nel brano Il calcio del sorriso, inno del Treviso.

Nel 2009 parte la sua carriera da solista con il suo primo album, Prova a dire il mio nome. Successivamente partecipa al Festival di Sanremo, in cui si esibisce cantando l’omonimo brano, scritto in collaborazione con Giuliano Sangiorgi. Poi è protagonista nel concerto Amiche per l’Abruzzo, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto che ha distrutto L’Aquila. Nel 2011 dà alla luce il secondo album dal nome “Il mio sangue”. Inoltre, insieme al padre Red collabora con la scrittura del libro di cucina Sano Vegano Italiano (2017), un tour gastronomico con menù vegani in molti ristoranti della penisola. Infine, scrive anche su un un blog di ricette vegetariane, “Radici”, stesso titolo di un romanzo autobiografico (2019) da lei scritto con il compagno Sandro Cisolla.

Red Canzian, chi è la figlia Chiara: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco, ma è sposata con Sandro Cisolla. Ha un account Instagram che può vantare circa 15mila followers dove pubblica le sue ricette di cucina vegana.