Una donna 58enne è stata arrestata dopo aver dato un pugno ad un’infermiera e aver sputato alle guardie di sicurezza all’ospedale.

Una donna di 58 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver presumibilmente preso a pugni un’infermiera, e aver sputato a due guardie di sicurezza a Bolton. Gli agenti della polizia di Greater Manchester sono stati chiamati al Royal Bolton Hospital sabato pomeriggio, dove Louise Adams è stata accusata di tre aggressioni a lavoratori dei servizi di emergenza. Condividendo la notizia dell’accusa su Facebook, la GMP South Bolton ha comunicato ai suoi seguaci che Adams è stata trattenuta in custodia della polizia, e con loro resterà fino alla prossima data disponibile in tribunale.

Picchia un’infermiera e sputa addosso alle guardie, arrestata

Una donna è stata accusata di aver preso a pugni un’infermiera e aver sputato a due guardie di sicurezza del Royal Bolton Hospital.

La polizia ha confermato l’accaduto sui social media, comunicando che per l’incidente di ieri all’ospedale è intervenuta la polizia locale. Secondo i testimoni presenti all’ospedale la donna ha dato un pugno allo stomaco all’infermiera. Louise Adams, 58 anni, è stata accusata di tre aggressioni a lavoratori dei servizi di emergenza, ed è stata trattenuta in custodia cautelare fino alla prossima data disponibile in tribunale. Un portavoce della divisione Bolton South della polizia di Greater Manchester ha scritto su Facebook: “Sabato 4 aprile 2020 la Polizia è stata chiamata al Royal Bolton Hospital per segnalare che un membro del pubblico ha preso a pugni un’infermiera e ha sputato a due guardie di sicurezza. Louise Adams, (58 anni), da allora è stata accusata di tre aggressioni ai lavoratori dei servizi di emergenza.

È stata trattenuta in custodia cautelare dalla polizia”.

