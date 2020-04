La triste storia di un padre che uccide figlia sta facendo molto discutere l’opinione pubblica in Belgio, perché l’uomo eviterà la carcerazione.

Un padre uccide figlia per via di un terribile motivo. Lui è un rinomatissimo neurochirurgo, il quale ha messo un sacchetto in testa alla propria bambina dopo avere scoperto che quest’ultima aveva un cancro. La bambina si chiamava Eline ed aveva 14 anni.

LEGGI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa | “Un partecipante bestemmiò a Forum | che rabbia”

Lui invece è il 51enne Mehrnaz Didgar. Ma nonostante quanto accaduto, il dottore ha evitato il carcere nonostante in tribunale un giudice lo aveva condannato per omicidio. La pena era di 5 anni, poi sospesa. Al posto della galera il professionista dovrà essere sottoposto ad un trattamento psicologico. Il fatto è accaduto a Leuven, in Belgio. Il giudice ha riconosciuto diverse attenuanti in favore di questo padre che uccide la propria figlia perché spinto dalla disperazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Padre uccide l’ex moglie davanti allo sguardo terrorizzato dei figli

Padre uccide figlia, come ha agito

Lo stesso giudice ha parlato di questo processo come del più difficile della sua intera carriera. Uno degli aspetti che lo ha spinto ad avere clemenza è dato dalla totale assenza di precedenti penali a carico dell’imputato, riconosciuto colpevole comunque alla fine di tutto, nonostante abbia evitato il carcere. Inoltre l’omicida ha anche mostrato un profondo e sincero senso di colpa. La procura aveva chiesto per lui una condanna a 26 anni. La figlia del neurochirugo era affetta da cancro alla tiroide sin dal 2013, ovvero dall’età di 7 anni. Col tempo le sue condizioni si sono aggravate. E sia l’adolescente che sua madre era anche gravemente depresse per via di questa malattia.

LEGGI ANCHE –> Padre uccide figlio | scopre di avere un tumore e compie il massacro

Dopo l’omicidio lui aveva provato ad ammazzarsi

La dinamica del fatto ha visto Didgar agire dopo avere narcotizzato sua figlia con delle medicine prese dall’ospedale universitario di Leuven dove lavorava. Poi l’ha soffocata con un sacchetto di plastica tenuto stretto sul viso della giovanissima per una durata complessiva di 15 minuti. Subito dopo l’uomo aveva informato un conoscente di quanto fatto e si era dato alla fuga sulla sua Bmw. Ad un’ora di distanza la polizia lo aveva intercettato con una gomma bucata e danni evidenti alla vettura. Lui aveva detto di avere provato a suicidarsi. Dopo la sentenza lui stesso ha detto di non avere mai immaginato di potere avere una seconda possibilità, e che non la sciuperà. Mostrando anche profondo pentimento.

LEGGI ANCHE –> Ancona, Padre uccise figlio | “Non va in carcere” | il piccolo aveva 5 anni FOTO