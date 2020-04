Conosciamo meglio la storia di Beatrice Niederwieser: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Red Canzian

Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian dal 9 luglio del 2000. In precedenza la donna ha avuto una relazione con Philipp Mersa dando alla luce il figlio nel 1982 che è diventato un batterista di successo con il numero d’arte di Phil Mer. Ha suonato anche insieme ai Pooh ed attualmente la coppia vive in una villa nei pressi del fiume Sile a Sant’Elena di Silea, paese in provincia di Treviso. Per Red Canzian si tratta della seconda moglie dopo che è stato sposato con Delia Gualtiero, dal 1986 al 1992.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian: vita privata

In una vecchia intervista ai microfoni di Altoadige lo stesso Red ha svelato: “Una sera mi hanno presentato Bea. Una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie“. Il loro incontro risale a Corvara attraverso amici in comune bolognesi: “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare. Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio“, il racconto di Canzian al settimanale Gente.