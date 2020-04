Lucrezia Lante Della Rovere è tra le protagoniste della fiction ‘Bella da morire’ con protagonista Cristiana Capotondi. L’attrice ha parlato del padre con di un uomo egocentrico e autoritario.

Lucrezia Lante Della Rovere è tra le protagoniste della fiction ‘Bella da morire‘ con protagonista Cristiana Capotondi che terminerà questa sera. Nella serie l’attrice interpreta i panni del procuratore capo, Giuditta Doria, una donna risoluta ma fragile. L’attrice ha rivelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che è felicemente single.

Lucrezia Lante Della Rovere ha avuto diverse storie d’amore che ha vissuto pienamente: “Devo dire che non mi è andata male. In fatto di uomini ho imparato ad avere un buon fiuto fin da bambina. Mio padre era un uomo egocentrico, autoritario, affettivamente assente. E aveva problemi di dipendenza. E’ stata un’esperienza che mi ha segnata“. L’attrice infatti non ha mai frequentato uomini maschilisti e non tollera neanche gli uomini che alzano la voce. Il suo bisogno di essere autonoma, invece, lo attribuisce alla madre Marina Ripa di Meana, che è sempre stata anticonformista. “Ho avuto un’infanzia anomala. Ero l’unica ad avere una madre che compariva sulle copertine di Playboy…Da bambina l’ammiravo. Quando sono cresciuta, invece, non accettava che mi rifiutassi di essere sua complice e iniziò a criticarmi“.

L’attrice, che è sempre stata molto autonoma, è andata via di casa molto presto e si innamorò di Giovanni Malagò, con il quale ebbe due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria. Lucrezia Lante Della Rovere ritiene che il suo personaggio nella fiction ‘Bella da morire‘ rispecchi le donne moderne che vogliono realizzarsi non solo come madri e mogli, ma anche nel lavoro. L’ultima puntata andrà in onda stasera alle 21:25 su Rai1.

