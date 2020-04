Conosciamo meglio la storia di Francesco Le Foche: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma

Francesco Le Foche nasce il 28 luglio 1957. Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1985 con varie specializzazioni in allergologia e immunologia clinica. Nel 1990 si perfeziona in in malattie infettive e tropicali con la qualifica conseguita Specialista in immunologia clinica e applicata. Poi nello stesso anno vince il concorso n. 1 posto di emergenza AIDS presso Azienda Policlinico umberto I° e Università La Sapienza – Roma. Le Foche, inoltre, è un esperto di malattie autoimmuni quali l’artrite reumatoide, il lupus e la fibromialgia. È docente di docente di Reumatologia e Scienze Biomediche presso l’Università La Sapienza a Roma. Nel 2020 è stato uno dei dottori schierati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Chi è Francesco Le Foche, vita privata

Non ha alcun profilo social e non si conoscono notizie della sua sfera personale. Abita a Roma dove svolge la sua mansione da tantissimi anni. Inoltre, è stato ospite in numerose trasmissioni televisive come da Mara Venier durante l’emergenza Coronavirus.