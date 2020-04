Conosciamo meglio la storia di Edoardo Melloni: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del figlio della giornalista Ferrario guarito dal Coronavirus

Edoardo Melloni è il figlio della giornalista che ha lavorato per tantissimi anni alla RAI Tiziana Ferrario. Nato nel 1990, il ragazzo è l’atleta del Cus Pro Patria Milano. Nelle ultime settimane è stato trovato positivo al Covid-19 come lui stesso ha raccontato ai microfoni de Il Giorno: “In queste settimane è successo di tutto. E’ davvero una cosa pazzesca pensare come la vita può cambiare da un giorno all’altro”. Poi ha aggiunto altri dettagli sulla sua attività: “Per questa stagione avevo deciso di dedicare più tempo agli allenamenti. Ho deciso di trascorrere un periodo in Kenya per allenarmi in altura e prepararmi ai Campionati Italiani di Cross. Sono stati cancellati proprio nel weekend che ha preceduto il mio ricovero, quando già non stavo benissimo”.

Edoardo Melloni, vita privata

Edoardo è, inoltre, un ingegnere chimico e stava continuando ad andare a lavoro durante l’emergenza Coronavirus: “La mia attività è ritenuta tra quelle essenziali perché lavoriamo alla produzione del liquido per le risonanze magnetiche. Per noi non è semplice attivare lo smart working. Mi sono sempre recato al lavoro con l’auto aziendale, prestando la massima attenzione, fino al 9 marzo quando con il cliente, vista la situazione, abbiamo deciso di rallentare”. Infine, altri dettagli importanti: “Vivendo in una zona di Milano dove è difficile parcheggiare, ho deciso di riportare la macchina aziendale, tornando poi a casa in metropolitana. Tre giorni dopo ho iniziato ad avvertire i primi sintomi”.