In diversi si radunano per divertirsi con musica ed una bella grigliata, ma è una palese e gravissima violazione della situazione Covid 19 restrizioni.

Sorprende il numero di persone ad oggi segnalate o denunciate per avere violato le regole nell’ambito della delicata situazione Covid 19 restrizioni. Bisogna restare a casa in isolamento ed uscire solamente per motivi estremamente urgenti.

Ma a questo chiarissimo concetto fin troppi non stanno dando ascolto, a giudicare dagli oltre 182mila individui denunciati dall’inizio della quarantena che il governo ha dovuto estendere a tutta Italia. Pochi in relazione ai 7 milioni di controlli svolti dalle forze dell’ordine ma fin troppi per favorire la circolazione spesso silenziosa del Coronavirus. Perché infatti è acclarato che tanti sono i soggetti asintomatici che sono malati senza saperlo. E che hanno contagiato tante altre persone.

Covid 19 restrizioni, grigliata abusiva in condominio

Intanto l’ultimo episodio di incoscienza ed anche di stupidità avvenuto in ordine di tempo ha avuto luogo a Padova. Qui 12 giovani avevano organizzato una grigliata in un condominio. Una cosa assolutamente abusiva e vietatissima, stando alle Covid 19 restrizioni. Infatti gli assembramenti di persone sono vietati. La polizia della città veneta è intervenuta in poco tempo con varie pattuglie, a seguito di una segnalazione ricevuta da alcuni residenti che abitano vicino al condominio ‘teatro del delitto’. Si tratta di uno stabile situato in via Trieste. Le autorità hanno trovato i 12 ragazzi impegnati nel bel mezzo del loro banchetto ed anche con della musica sparata a tutto volume.

Tutti denunciati i ragazzi coinvolti

Per tutti loro è scattata una segnalazione per evidente violazione di disposizioni governative. In diversi non abitavano nel palazzo e hanno dovuto fare immediato ritorno alle loro case. Nel frattempo i numeri legati all’emergenza Coronavirus in Italia per la giornata di domenica 5 aprile sono questi. Ci sono 525 morti e 819 guariti. I contagi ed i ricoveri in terapia intensiva sono in calo, segno che un mese di misure restrittive sta portando a dei frutti. L’Istituto Superiore di Sanità fa sapere che presto dovrebbe partire la fase 2.

