Un medico in prima linea che combatte il coronavirus ha inviato un messaggio straziante ai suoi figli piccoli, nel caso in cui morisse per via del virus assassino. La dottoressa di New York Cornelia Griggs ha condiviso su Twitter una foto di lei con addosso un DPI di fortuna, dichiarando che nemmeno i suoi figli l’avrebbero riconosciuta. Nel post pubblicato, Cornelia ha scritto che se i suoi figli la perdessero a causa di Covid-19 vorrebbe che sapessero che si è impegnata a fondo per fare il suo lavoro: “I miei bambini sono troppo piccoli per leggere questo adesso. E mi riconoscerebbero a malapena con la mia attrezzatura. Ma se mi perdono per colpa del coronavirus, voglio che sappiano che la mamma si è impegnata a fondo per fare il suo lavoro”. Ha usato l’hashtag #GetMePPE alla fine del tweet per sottolineare l’urgente necessità di un adeguato abbigliamento protettivo per il personale medico che si occupa dei pazienti.

Coronavirus, il messaggio straziante di una mamma medico in ospedale è diventato virale su Twitter

Il post è diventato virale con 92.000 retweet e 474.000 “mi piace”. La gente ha salutato il medico come un eroe, ringraziandola per aver salvato delle vite. Il tasso di mortalità in America è stato di almeno 2.425 persone domenica sera, con più di 139.000 casi. Un utente ha scritto: “Questo mi ha fatto piangere. Tu sei un eroina. Ogni giorno ti presenti, nonostante il pericolo, la paura, la stanchezza, sei un eroina”. “Grazie per il tuo servizio”, ha scritto un altro utente. “Grazie per tutto quello che stai facendo. I tuoi bambini hanno una mamma coraggiosa e talentuosa”, twitta un altro. Altri aggiungono: “Sei un eroina! Dio vi benedica per quello che fate!”, “Cornelia, noi non ci conosciamo, ma voglio ringraziarti per tutto quello che fai per salvare la vita delle persone. Ti voglio bene e pregherò per te”.

“Il tuo post mi ha lasciato senza fiato. Dio vi benedica e vi protegga. Spero che riceviate i DPI necessari. Grazie per il vostro lavoro. I vostri figli saranno orgogliosi di voi e che possiate vivere una lunga vita! Grazie!”.

