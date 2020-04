Caserta, bimbo precipita dal quarto piano e muore: aveva 4 anni

Caserta, bimbo precipita dal quarto piano e muore. Per il momento nessuno è ritenuto responsabile dell’accaduto.

Un bimbo dell’età di soli quattro anni è morto ieri a Caserta, precipitando dalla finestra dell’abitazione dove viveva con la famiglia, situata al quarto piano. Secondo le ricostruzioni il piccolo sarebbe salito in piedi su un tavolino, che solitamente usava per disegnare, accanto alla finestra: si sarebbe poi sporto troppo verso il vuoto, perdendo l’equilibrio e precipitando. Per la polizia l’avvenuto sarebbe un incidente, dunque non risultano indagati.

