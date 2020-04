Beppe Convertini sarebbe stato fidanzato con un uomo per 5 anni. E’ proprio colui che si professa il suo ex, Giovanni, a raccontare come sono andate le cose.

Beppe Convertini ha concesso tempo fa una lunga intervista a Giancarlo Dotto sulle pagine di Diva e Donna e forse non si aspettava la domanda più scomoda alla quale non aveva alcuna voglia di rispondere. Il giornalista gli ha chiesto: “Hai avuto storie diverse. Donne e uomini a quanto sembra. Ho letto di un tuo ex compagno, Giovanni, che racconta a gay.it dei vostri cinque anni insieme, lamentandosi che ti vergognavi della vostra storia”. La risposta è stata secca, ma di certo non esaustiva: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”. Chiaramente Convertini infastidito non ha voluto entrare nel merito delle questione e ne ha tutto diritto.

Giovanni Cavaretta, l’uomo che dice di essere stato fidanzato 5 anni con Beppe Convertini

Qualche tempo fa Cavaretta uscì allo scoperto dopo la pubblicazione di un servizio fotografico che sosteneva ci fosse in corso una relazione tra Convertini e Flavia Vento. Ecco le sue parole: “Sono l’ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente. Posseggo altrettanto materiale smentitore e che fino a questa sera il Convertini mi si dichiara “innamorato”! Pertanto chiederei ravvisi ed eventuali scuse nonchè di bannare le sopracitate foto. Per quanto riguarda Beppe Convertini e il sottoscritto, la nostra relazione dura da quasi cinque anni”.

