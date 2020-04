Apre la porta e trova una ragazza coperta di sangue: tragico finale per un’assassina di soli 20 anni.

Una giovane ragazza disperato ha bussato freneticamente alla porta d’ingresso di una fattoria sperduta nel Wisconsin. Il proprietario di casa rimase scioccato quando aprì e trovò una persona a piedi nudi che lo supplicava di aiutarlo. “Ho bisogno di un dottore”, gridava. Ezra McCandless, 20 anni, era ricoperta di fango e aveva sangue sui vestiti strappati.

Sembrava che Ezra fosse stata vittima di una violenta aggressione e, cosa inquietante, la parola “maschio” le era stata incisa sul braccio con una lama. Il contadino l’ha accolta, l’ha avvolta in una coperta e si è preso cura di lei fino all’arrivo della polizia. Era chiaro che era successo qualcosa di terribile, ma Ezra era troppo sconvolta per dare un senso ai suoi ricordi confusi. E mentre Ezra sarebbe sopravvissuta alle ferite, non tutto il sangue sui suoi vestiti le apparteneva: c’era una brutale scena del crimine nelle vicinanze, dove qualcun altro non aveva avuto la fortuna di sopravvivere.

Era il marzo 2018 e Ezra era un’artista dallo spirito libero che viveva a Eau Claire, nel Wisconsin. Era nata con il nome di Monica Kay, ma aveva cambiato il suo nome in qualcosa che riteneva più adatto a lei: Ezra McCandless. Ezra aveva abbandonato il college e si era concentrata sulla sua arte e su altre attività creative, tra cui la fotografia.

Uccide l’ex fidanzato ma non ricorda perché: la storia da brivido di Ezra McCandless, 20 anni

Ezra usciva con Jason Mengal, un medico della riserva dell’esercito che aveva più di 10 anni più di lei. La coppia aveva incontrato Alex Woodworth, 24 anni, in un caffè locale dove il ragazzo lavorava come barista mentre sognava di diventare professore di filosofia. I tre divennero amici. Alex amava tutto ciò che aveva a che fare con la filosofia e amava parlare delle sue teorie. Ezra lo trovava affascinante con tutte le sue grandi idee e iniziò ad andare a letto con lui alle spalle di Jason. Quando Jason lo scoprì si lasciarono, ed Ezra fu devastata dal fatto che lei lo avesse perso. Non durò nemmeno con Alex e lei si ritrovò da sola.

Ezra ha accusato uno degli amici di Jason di averla aggredita sessualmente, coinvolgendo la polizia. Ma quando Alex fu interrogata sulla questione, disse agli agenti che Ezra aveva ammesso che era stato consensuale, ma che dopo se ne era pentita. Le accuse furono ritirate ed Ezra si isolò ancora di più. Sembrava che Ezra avesse cercato di uscire con tre uomini e li avesse persi tutti. Lasciandosi dietro una scia di caos, andò a stare con la famiglia. Il 22 marzo Ezra apparve improvvisamente al caffè dove lavorava Alex, dicendo di voler porre fine alla loro relazione in modo appropriato, di voler restituire alcuni oggetti personali e di avere anche qualche nuova opera d’arte da mostrargli. Alex accettò di andare a fare un giro in macchina con lei. Era tipico della sua natura gentile e del suo desiderio di aiutare le persone. Per coincidenza, Jason li vide prima che partissero. Poche ore dopo il contadino ha scoperto Ezra isterica sulla soglia di casa. All’inizio i dettagli dell’aggressione erano confusi: Ezra disse alla polizia che sapeva di avere paura di Alex, ma non sapeva perché. Non solo le era stata incisa sul braccio la parola “ragazzo”, ma i suoi vestiti erano stati tagliati con una specie di lama. Alex non è stato trovato. Per un po’ di tempo Ezra ha detto che non riusciva a ricordare quello che era successo. “Ci sto provando con tutte le mie forze. Sto cercando di farmi venire le cose in mente, ma è come se continuasse a rimanere bloccata…” disse alla polizia. Gli agenti hanno trovato l’auto di Ezra su una strada fangosa vicino alla fattoria. Il cadavere di Alex era per metà appeso al sedile posteriore. Era stato pugnalato 16 volte. I ricordi di Ezra cominciarono improvvisamente a tornare. Ricordava che la sua auto era rimasta bloccata nel fango e diceva che Alex l’aveva aggredita con un coltello. Ha detto che lui si era arrabbiato per la loro separazione e che aveva iniziato a tagliarle i vestiti, prima di incidere la parola “ragazzo” sul suo braccio per prenderla in giro per gli abusi che aveva subito a scuola sulla sua sessualità. Subito gli investigatori si sono insospettiti: come aveva fatto Alex a incidere la parola “ragazzo” sul braccio di Ezra in modo così perfetto dall’angolazione in cui si trovava? Alla fine Ezra ammise di aver inciso la parola, ma non riuscì a spiegarne il motivo. Ma lei continuò a insistere che si trattava di legittima difesa: “Continuava a cercare di aggredirmi e ad aggredirmi, e io non sapevo cosa fare. E io ero così spaventata. E’ stata la cosa più spaventosa che abbia mai provato in vita mia”. Ma Alex non aveva praticamente nessuna ferita da difesa coerente con una lotta tra la coppia, e il sangue sulla scena ha mostrato che Alex aveva sanguinato per lo più all’esterno dell’auto, cosa che non corrispondeva al racconto. La storia di Ezra non quadrava.

Sembrava tutto inscenato e indicava che Alex fosse stato aggredita fuori dall’auto di sorpresa, e poi fosse salito per cercare di sfuggirle, ormai prossimo alla morte.

Tragico finale per l’assassina Ezra McCandless

Due settimane dopo l’aggressione, Ezra è stata arrestata e accusata di omicidio di primo grado. Al processo, nel 2019, fu notato come Ezra fosse diversa dal suo solito stile. Era vestita di rosa e parlava con una voce sommessa e morbida, non sembrava un’assassina violenta e molti hanno detto che questo era il suo obiettivo. Ezra confermò che erano rimasti bloccati sulla strada fangosa e Alex l’aveva aggredita. Disse ancora una volta che aveva cercato di respingerlo e che non voleva continuare a pugnalarlo, ma Alex non si fermava. Eppure non riusciva a spiegare perché si era incisa la parola nel braccio. L’accusa raccontò di aver passato le ore successive a riordinare le prove per incolpare Alex della sua morte, che includevano il taglio dei suoi vestiti e l’incisione del “ragazzo” sul braccio.

L’accusa ha detto che Ezra aveva deliberatamente portato Alex in quella zona remota con l’intenzione di ucciderlo, usando un coltello che aveva preso da casa di suo padre. Il movente era quello di riprendere il controllo della sua vita e riprovarci con Jason. Il tribunale ha dichiarato che nessuna delle ferite di Alex sarebbe stata letale, quindi se il ragazzo avesse ricevuto assistenza medica sarebbe potuto sopravvivere. Ezra non aveva corso alcun rischio. Dopo tre ore di deliberazione, la giuria ha ritenuto Ezra colpevole di omicidio di primo grado e l’ha condannata all’ergastolo: la ragazza deve scontare un minimo di 50 anni prima di avere diritto alla libertà vigilata.