Il giornalista Alessandro Politi de Le Iene è malato per via del Coronavirus ma il suo caso è decisamente singolare e genera dubbi e domande.

Alessandro Politi, inviato de ‘Le Iene‘, ha il Cornavirus. Il contagio è avvenuto poco più di un mese fa ed il diretto interessato fa sapere di dovere ancora fare i conti con il Covid-19. Il tutto nonostante i sintomi della malattia siano spariti a distanza di pochi giorni.

Ma dopo quattro settimane il giornalista è ancora malato. Questo lo ha portato a porre degli importanti interrogativi. “In quanti possono avere il Coronavirus senza saperlo? Nel mio caso i sintomi sono spariti quasi subito ma io sono ancora positivo. E senza fare il test poi questi asintomatici non sapranno mai di esserlo. Per pochi giorni ho manifestato febbre e tosse, poi mi sono sentito bene. Ma il tampone è ancora positivo dopo 30 giorni e passa”. Parole che lo stesso Alessandro Politi ha concesso alla trasmissione Mediaset per la quale lavora.

Alessandro Politi Le Iene, il giornalista: “Bastano 15 giorni in autoisolamento?”

Anche ‘Le Iene’ fa parte del novero dei programmi sospesi per via dell’emergenza Covid-19 Italia. Per ora è prevista una ripresa per il prossimo 23 aprile. Politi si chiede anche se 15 giorni di autoisolamento a casa siano sufficienti per scongiurare ogni rischio di contagiare gli altri. Lui scrive quanto segue. “Ormai è quasi un mese che sono senza sintomi, ma l’esito è sempre lo stesso: pienamente positivo. Ho chiesto se è normale, i medici hanno ipotizzato che potrei aver preso una carica virale più aggressiva. Il mio corpo fortunatamente la sta gestendo bene ma ci vuole più tempo per debellarla. Perché le istituzioni permettono a persone che hanno avuto i miei stessi sintomi di uscire di casa dopo 15 giorni senza aver ricevuto un tampone? Quante persone potrebbero essere a lavorare con il rischio di diffondere il virus?”.

