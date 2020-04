Strade piene di gente nonostante il Coronavirus: “Ora più controlli”

Complice l’arrivo delle prime giornate primaverili, molte città italiane si sono affollate di persone uscite in strada nonostante il divieto imposto dall’emergenza Coronavirus.

Fuga dalla Lombardia e dal Piemonte verso la Riviera. Si potrebbe intitolare così, se fosse un film, questo primo weekend di aprile, in una Primavera mai così spenta complice l’emergenza Coronavirus. Ma un po’ in tutta Italia – da Sanremo a Napoli, passando per l’Autostrada dei Fiori – la popolazione comincia a sentire troppo stretta la quarantena imposta dalla pandemia. E tra uscite al mercato, passeggiate con cani o figli al seguito e incombenze varie, le strade sono molto più piene rispetto ad anche solo pochi giorni fa.

Alla luce di questo stato di cose, le autorità competenti hanno proceduto all’allestimento di posti di blocco ai caselli autostradali per evitare l’effetto esodo. Come già detto e ridetto mille volte, abbassare la guardia proprio adesso vorrebbe dire vanificare gli sforzi profusi fino a questo momento per arginare il virus.

Leggi anche –> Coronavirus, Arcuri frena facili entusiasmi: “Nemico non è all’angolo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La tentazione del weekend di sole più forte della paura del Coronavirus

Per bloccare le “scappatelle” di lombardi e piemontesi verso Sanremo, in particolare, i Carabinieri hanno immediatamente allestito posti di blocco all’uscita di tutti i caselli autostradali, della stessa Sanremo e dell’intera provincia di Imperia. Obiettivo: bloccare eventuali arrivi che non siano legati ai “giustificati motivi” per gli spostamenti nel Paese ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus.

“C’è troppa gente in giro, c’è più gente in giro – ha ammonito il sindaco di Milano Beppe Sala nel corso di una sua diretta su Facebook -. Stamattina ho convocato il capo della Polizia locale alle 9 e ho chiesto più controlli, la stessa richiesta l’ho fatta al Prefetto. Però non è che il gioco del momento è guardia e ladri”.

Leggi anche –> Fabrizio Corona diffidato dalla Questura, non rispetta le norme anti Coronavirus

Leggi anche –> Coronavirus, morto il poliziotto della scorta del premier Conte

EDS