Piero Pelù, il gesto clamoroso in diretta Facebook: lo fa davanti a tutti

Piero Pelù, il gesto clamoroso in diretta Facebook: lo fa davanti a...

Piero Pelù, celebre cantante dei Litfiba, è stato artefice ieri di un bizzarro evento multimediale. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le storie riguardo il frontman della nota band rock Litfiba e lo shampoo sono delle più variegate: alcune parlano di un tenue contrasto, altri di puro odio. Le vicende che hanno portato allo shampooing più seguito dagli italiani sono invece chiarissime.

“Come promesso agli Eroi della Protezione civile per raccogliere aiuti nel campo sanitario questa sera alle 21 farò lo shampoo in diretta Facebook. Ma non ho capito bene se usare quello nella boccia all’avocado o direttamente il frutto.” Con questo post su Instagram Pelù lancia la sfida sui social, sfida che prevederà due soli concorrenti: Piero e la sua scarsa voglia di bagnarsi i capelli.

Piero Pelù, lo shampoo con l’avocado in diretta Facebook

Dopo aver impastato una personale miscela di sapone di Marsiglia ed avocado, Piero se ne riempie i capelli parte con il lavaggio per beneficenza. Molti dei fan suoi gioiscono al suo video giocoso e tanti commentano sotto il post del proprio idolo con parole d’affetto. Tra i commenti compaiono messaggi come “Potete osservare lo shampoo di Pelù, è un evento raro che accade una volta ogni mille anni!Grande Piero!!! Ti voglio bene“.