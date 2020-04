Morto l’attore Logan Williams a soli 16 anni, famoso per la serie The Flash. Scomparso prematuramente, ne danno notizia i media canadesi.

Logan Williams aveva solo 16 anni ed era diventato famoso per aver interpretato Barry Allen da bambino nella serie The Flash. Al momento non sono state rese note le cause del decesso che è stato definito in una breve nota improvviso e inaspettato.

La mamma Marlyse Williams ha rilasciato una dichiarazione nella quale si dichiara “devastata” dalla sua morte. Grant Gustin, la star della serie The Flash, ha pubblicato un commosso ricordo: “Ho appena saputo la devastante notizia che Logan Williams è morto improvvisamente. Questa foto risale alle riprese del pilot nel 2014. Ero rimasto colpito non solo dal suo talento, ma anche dalla sua professionalità sul set. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolte a lui e alla sua famiglia durante quello che sono certo sia per loro un periodo difficile oltre ogni immaginazione“.