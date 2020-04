Mara Venier distrutta: “Vivo nell’incubo di ammalarmi”

La regina delle conduttrici televisive, Mara Venier, è finita in un vero e proprio incubo. Ecco le sue dure e inquietanti parole.

Il grande pubblico di Domenica In (e non solo) è abituato a vederla sempre energica, solare e sorridente. Da qualche settimana a questa parte, però, Mara Venier è un’altra persona, alle prese con ansie e debolezze che mai aveva pensato di dover fronteggiare.

A rivelarlo è la stessa conduttrice in un’intervista al settimanale Dipiù, cui spiega che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus vive praticamente barricata in casa, uscendo soltanto (e controvoglia) per le riprese del programma. L’unica cosa che riesce a farla andare avanti è il desiderio di portare un po’ di spensieratezza, speranza e coraggio nelle case degli italiani. Ma spesso sente di avere lei per prima un gran bisogno di conforto…

La grande paura di Mara Venier

Mara Venier non usa mezzi termini: “Una sera – racconta -, rientrando dagli studi Rai, ho capito di essere finita in un incubo: mi sono fermata sul pianerottolo del mio palazzo, stavo per entrare e invece mi sono bloccata. Istintivamente, mi sono spogliata di tutti i vestiti, ho tolto le scarpe e sono corsa sotto la doccia”.

Complice anche la preoccupazione per la salute di suo marito, Nicola Carraro, giunto all’età di 78 anni, e la nostalgia dei nipotini Claudio e Giulio, Mara Venier sente di essere precipitata in una situazione che le prosciuga tutte le energie. Nei suoi pensieri c’è anche il ricordo dell’amata madre Elsa, scomparsa nel 2015: “Era una donna molto forte – confida ‘Zia Mara’… Ma sa una cosa? Provo anche un senso di sollievo quando penso che non è più al mio fianco… Non avrei mai immaginato di poterlo dire, scoppio quasi in lacrime quando ci penso, ma è stato meglio che mi abbia lasciato quando questo dramma non c’era…”.

