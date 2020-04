Mamma trovata morta in casa: Ambra Ravanello aveva solamente 30 anni

Ambra Ravanello è stata trovata priva di vita in casa dal compagno. La giovanissima mamma aveva solamente 30 anni, pare abbia avuto un malore improvviso.

Ieri pomeriggio a Latina di Latisanotta (Friuli) un giovane padre si è trovato davanti ad una tragica scena. La compagna, Ambra Ravanello, era distesa per terra priva di sensi. L’uomo ha immediatamente chiamato il 112 e provato a rianimarla in prima persona. Quando il personale medico è giunto nell’appartamento è stato immediatamente chiaro che per la giovane mamma non c’era più nulla da fare.

La ragazza, 30 anni compiuti solamente lo scorso 19 marzo, si era trasferita da San Michele al Tagliamento, paese nel quale era nata e cresciuta, dopo che era rimasta incinta del compagno. Circa 3 anni fa, infatti, Ambra ha dato alla luce il loro primo figlio. Giornalmente la giovane divideva le sue giornate tra i compiti di casa e quelli lavorativi: lavorava come commessa per il gruppo Sme.

Ambra Ravanello muore a 30 anni, ha accusato un malore

Nulla, prima del 3 aprile, lasciava presagire che Ambra potesse stare male. La giovane mamma non aveva alcun sintomo e fino alla mattina si era comportata in maniera normale. Dopo pranzo il compagno, Marco Ceccato, è tornato a casa ma quando ha salutato non ha ricevuto risposta. Un silenzio che gli è sembrato strano ma che pensava potesse essere dovuto al fatto che Ambra ed il piccolo stavano dormendo.

Poco dopo lo stupore si è tramutato in paura, quando ha trovato la moglie priva di sensi a terra. Secondo i medici la morte della donna è stata dovuta ad un improvviso malore, dunque non risulterebbe sospetta. Ciò nonostante non è escluso che il procuratore decida di effettuare ulteriori accertamenti sulla salma per stabilire con certezza la causa della morte.