Giancarlo Magalli senza freni su Barbara d’Urso: “Spero che…”

Un Giancarlo Magalli pungente più che mai punta l’indice contro le recenti performance televisive di Barbara d’Urso. Ma al tempo stesso si dice pronto a fare pace con Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli non le manda a dire a Barbara d’Urso. In una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano il noto conduttore è espresso sul “caso” televisivo che ha visto protagonista Barbarella e il leader leghista Matteo Salvini, dopo la preghiera dell’Eterno Riposo pronunciata in diretta e in tandem a Live – Non è la d’Urso.

L’episodio – all’origine di una miriade di polemiche, con tanto di petizione su Change.org per chiedere ai vertici Mediaset l’immediata chiusura dei programmi della conduttrice napoletana (con già oltre 420mila firme) – non ha lasciato indifferente un veterano del piccolo schermo come Magalli. Che per l’occasione non ha avuto parole tenere.

Leggi anche –> Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano ‘L’Eterno riposo’ per le vittime del Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo sfogo di Magalli dopo il “caso” della preghiera con Salvini

Giancarlo Magalli va subito dritto al punto. “Prego che cessino queste preghiere”, dice il timoniere dei Fatti Vostri, soprattutto in un periodo delicato e difficile come quello che stiamo vivendo, in piena emergenza Coronavirus. “Adesso dobbiamo affrontare le questioni grosse – sottolinea -, ma con il successivo rimbalzo economico saranno altri guai”. E ancora: “È come avere il cancro e guarire: metti in ordine i valori, capisci quali sono le priorità”.

Ciò detto, Magalli è voluto tornare anche sulla querelle che lo vede contrapposto a Adriana Volpe, lanciando a quest’ultima un segnale distensivo: “Perché non chiariamo io e lei? Io vorrei chiudere la vicenda – afferma -. È successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi mesi. Perché trascinarci in tribunale? In ogni caso so che sta vivendo un momento difficile”. Resta ora da vedere se la proposta di pace verrà accettata…

Leggi anche –> Magalli e la domanda su Adriana Volpe: “Ha problemi seri a cui pensare”

Leggi anche –> Giancarlo Magalli, chi è: età, carriera e vita privata del conduttore

EDS