Gaetano Cappelli, chi è lo scrittore lucano: carriera e curiosità

Chi è lo scrittore lucano Gaetano Cappelli: carriera e curiosità sul noto narratore, dagli esordi al successo e ai casi letterari.

Potentino classe 1954, Gaetano Cappelli si è laureato in filosofia alla Sapienza di Roma con una tesi sull’estasi e il misticismo nella nuova letteratura nord-americana.

Leggi anche –> Edoardo Camurri, chi è lo scrittore e giornalista: carriera e curiosità

Uno dei più importanti scrittori lucani viventi, all’inizio si occupa soprattutto di indagare il panorama musicale: musica elettronica e Brian Eno sono al centro delle sue prime pubblicazioni.

Leggi anche –> Carlo Lucarelli: chi è, carriera e curiosità sullo scrittore e conduttore tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sullo scrittore Gaetano Cappelli

Innamorato da sempre del Romanticismo tedesco, pubblica il suo primo romanzo nel 1988. Si chiama Floppy Disk, esce per Marsilio Editori e vince il Premio Letterario Basilicata come miglior opera prima. Il romanzo è stato pubblicato nuovamente nel 2018. Lo scrittore lucano collabora con il Corriere della Sera, Panorama, Il Messaggero e Class.

Nel 1996 ha nuovamente vinto il Premio Letterario Basilicata, con il romanzo Errori. In anni più recenti ha vinto il Premio Internazionale John Fante per Parenti lontani e il Premio Hemingway con La vedova, il Santo e il segreto del Pacchero estremo. Ha pubblicato tra gli altri per Mondadori, Frassinelli e Feltrinelli. Un successo incredibile ha riscosso Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino Aglianico nel mondo, pubblicato originariamente per Marsilio 2007 e ristampato lo scorso anno da Feltrinelli. Il libro è stato tradotto in Francia e Gaetano Cappelli divenne Chevalier de la Confrérie du Tastevin di Borgogna. Si tratta di uno speciale riconoscimento, che in passato era stato conferito ad esempio a Winston Churchill.