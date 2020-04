Coronavirus: messaggio della Regina Elisabetta ai sudditi – VIDEO

Messaggio della Regina Elisabetta ai sudditi del Regno Unito in emergenza Coronavirus: è la quarta volta che la sovrana parla alla nazione.

La Regina Elisabetta rivolgerà domenica sera un messaggio straordinario televisivo ai sudditi del Regno Unito e a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth. Il contenuto del messaggio è legato all’epidemia di Coronavirus.

Si tratta della quarta volta in 68 anni che la Regina si rivolge ai suoi sudditi con un messaggio alla Nazione, a conferma di come il Regno Unito stia vivendo una situazione pesante legata al Covid-19.

Questo il comunicato di Buckingham Palace per rendere pubblica la notizia del messaggio della sovrana: “Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale, in relazione all’epidemia di coronavirus. Il messaggio sarà trasmesso domenica 5 aprile 2020 alle 20 (alle 21 ora italiana) ed è stato registrato al castello di Windsor”. Il primo intervento di questo tipo della Regina Elisabetta avvenne nel 1991 in occasione dello scoppio della Guerra del Golfo.