Coronavirus Italia, un po’ di speranza: 85 morti e 400 contagi in meno

Un po’ di speranza arriva dal dato della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia: 85 morti e 400 nuovi contagi in meno in un solo giorno.

Sono stati 681 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia: 85 in meno di ieri, mentre i guariti sono oggi 1238. I casi totali di nuovi contagiati sono ancora alti, ma quasi 400 in meno, ovvero 4205 complessivi.

Nella giornata di ieri, erano stati registrati infatti in tutto 4585 nuovi contagiati, con un totale di decessi pari a 766 e di guariti pari a 1480. Importante era stato il dato dell’aumento dei tamponi effettuati e del rapporti tra positivi e numero totale di tamponi.

Speranza dai numeri odierni sul Coronavirus in Italia

Il dato viene confermato anche oggi guardando a quanto accaduto nelle singole Regioni. Nelle Marche, in calo i contagi: 111 in un giorno, su 794 tamponi totali. La percentuali di positivi per totale campioni scende dal 17 al 14%. 243 casi con sei vittime in Veneto, mentre in Toscana maggiore è il numero odierno di decessi, ovvero 18. Sono comunque in calo i contagiati: da 222 a 173 in un giorno e ieri si erano praticamente dimezzati.

In Abruzzo 65 sono i nuovi contagi, con ulteriori 7 decessi e in Alto Adige 9 sono le nuove vittime. Ancora la Lombardia ha i numeri più alti: quasi 1600 nuovi contagi e 350 morti. Ma il dato che più di tutti sembra importante è quello dei ricoveri in terapia intensiva: calano su tutto il territorio nazionale in maniera abbastanza rilevante.