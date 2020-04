Coronavirus, allarme cani e gatti: “Isolati da proprietari infetti”- VIDEO

Allarme Coronavirus anche per cani e gatti: “Isolati da proprietari infetti, anche gli animali domestici potrebbero contagiarsi, serve prudenza”.

Gli animali domestici fino a oggi sembravano ‘esenti’ dal contagio da Coronavirus. Oggi, l’Istituto superiore di sanità, in una scheda realizzata da Umberto Agrimi – direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, fa una raccomandazione.

Infatti scrive: “Poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono che gli animali domestici siano, occasionalmente, suscettibili a Sars-CoV-2, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da COvid-19, limitando la loro esposizione”.

Carla Rocchi, presidente dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), commentando le considerazioni dell’Istituto superiore di Sanità, spiega: “Si tratta di una prudenza per la tutela degli animali domestici”. Quindi prosegue: “Non c’è nessun allarme e anzi gli animali restano talvolta l’unica consolazione per chi è in quarantena. Quando è necessario le associazioni, e anche l’Enpa, si fanno carico degli animali che i proprietari non possono accudire. E ad esempio, insieme alla protezione civile, ci facciamo carico degli animali di persone ricoverate”. Va chiarito che a oggi sono solo 4 i cani di animali domestici che avrebbero contratto il virus, contro un milione di casi umani in tutto il mondo.