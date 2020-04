Bimbo di 5 anni stroncato dal Coronavirus: è la più giovane vittima in UK

Il piccolo, deceduto ieri, è risultato positivo al Coronavirus. Sale intanto a 4.313 il numero di morti in Gran Bretagna a causa della pandemia.

Un bambino di soli cinque anni è morto a causa del Coronavirus nel Regno Unito, diventando la vittima più giovane dell’epidemia nel paese. A riferire la drammatica notizia è il Servizio sanitario nazionale britannico (NHS), che indica in 4.313 il numero delle persone decedute in UK a causa del virus di Wuhan. Il piccolo, deceduto ieri, è risultato positivo al test.

Un’altra giovane vita prematuramente spezzata dal Coronavirus

Purtroppo, il bimbo di 5 anni non è che l’ultima di una già lunghissima serie di vittime nel Regno Unito. Paese che nelle ultime 24 ore ha tristemente segnato un nuovo record di 708 morti in più negli ospedali a causa del Coronavirus (contro i 684 del bollettino precedente), come emerge dai dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi quest’oggi. I decessi totali registrati salgono così a 4.313, mentre i contagi passano da 38.168 a 41.903, con un incremento giornaliero di poco più di 3.700 (contro i 4.450 di ieri). Quanto ai test eseguiti nel Paese, toccano quota 183.190, con un ritmo quotidiano che scende (sebbene di poco) sotto quota 10.000. E la battaglia contro la terribile pandemia è solo agli inizi.

