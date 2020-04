Nel Regno Unito la vittima più giovane morta per il Coronavirus aveva solo 13 anni, i suoi familiari guardano il funerale a distanza di sicurezza.

Ismail Mohamed Abdulwahab, di Brixton, è morto da solo a 13 anni nell’ospedale di King’s College. Oggi la vittima più giovane di Coronavirus nel Regno Unito viene seppellita, ma sua madre e i suoi fratelli possono guardare il funerale soltanto online in quanto sono costretti all’isolamento.

Alcuni zii e cugini hanno potuto assistere al funerale di Ismail, indossando abiti protettivi e adottando le misure di distanza di sicurezza sia durante le preghiere, che mentre la sua bara veniva posata in terra. Nonostante il 60% degli ammalati di Coronavirus hanno oltre 60 anni, c’è un numero crescente di giovani che stanno cadendo vittime della malattia. Oggi la madre di Ismail, Sadiya, e i suoi sei fratelli hanno dovuto guardare il funerale su una live-stream perché due dei familiari mostrano sintomi di Coronavirus. Il padre del ragazzo, invece, ha perso la battaglia col cancro 5 anni fa, così riporta il Daily Mail.

Funerale per la vittima più giovane d’Inghilterra

Secondo le usanze islamiche, il corpo viene inizialmente portato alla moschea per le preghiere speciali ma, a causa della chiusura di tutti i luoghi di culto, quello di Ismail è stato portato direttamente al cimitero. Il giovane ragazzo non presentava alcuna condizione pregressa ed è ricordato dalla famiglia come ‘dolce e gentile‘. È risultato positivo la scorsa settimana ed è morto dopo tre giorni, a causa un infarto. Diventa così il primo bambino ucciso dal virus nel Regno Unito, dove le morti sono oltre 3600.

