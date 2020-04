Uomini e Donne, lo sfogo di Giulio Raselli: “Non ho forze”

Testimonianza davvero scioccante per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, che ha svelato tutti i suoi timori in base alle ultime ore

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha vissuto ore davvero traumatiche con la sua confessione attraverso le storie di Instagram: “Oggi giornata devastante…Sapete quelle giornate dove non riesci ad alzarti dal letto, poi ti metti sul divano…E poi non riesci più ad alzarti dal divano? Ecco…Sono stanco e spossato…Non ho tosse e non ho febbre, sto bene…”. E così ai suoi numerosi followers ha aggiunto dichiarazioni davvero forti: “E’ veramente brutto, brutto…Non ho voglia di fare niente…Quella strana sensazione…Sapete quando non hai voglia neppure di alzarti per farti il caffè? Un disastro assoluto…”.

Uomini e Donne, la giornata tipo di Giulio Raselli

Successivamente lo stesso Giulio Raselli ha ammesso di vedere qualche serie Tv per trascorrere qualche ora in compagnia della sua fidanzata Giulia D’Urso del Trono Classico di Uomini e Donne: “Stasera vorrei vedere The Walking Dead…Proviamo…E domani La casa di carta…”. La quarantena si sta facendo davvero dura anche per i personaggi televisivi noti al grande pubblico, tra cui l’ex tronista di Uomini e Donne.