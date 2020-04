Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi serale: la finale oggi, 3 Aprile

Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi serale: la finale...

Il serale di Amici di Maria De Filippi questa sera in tv ci porta alla finale: le anticipazioni sull’ultima puntata di Amici 19

Finita nel dimenticatoio (o quasi) la lite fra Maria De Filippi e Valentin che ha fatto registrare un’impennata in fatto di ascolti, ma anche tante polemiche, il talent si appresta alla serata finale, conclusiva del lungo e tortuoso percorso dei ragazzi della scuola. Amici di Maria De Filippi andrà in onda questa sera in tv alle ore 21.30 su Canale 5.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla finalissima.

Leggi anche –> Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi 3 Aprile

In aggiornamento

La finalissima di Amici, i concorrenti:

Giulia Molino

Gaia Gozzi

Nicolai Gorodiskii

Javier Rojas

Amici 19: la finale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI