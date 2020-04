Run all night, stasera in tv: trama e curiosità del film su Italia 1

Run all night, stasera in tv: trama e curiosità del film su...

Stasera su Italia 1 sarà trasmesso in prima serata Run All Night – Una notte per sopravvivere, un thriller adrenalinico con Liam Neeson. Scopriamo insieme la trama e le curiosità sulla pellicola.

Liam Neeson è uno degli attori action più celebri della sua generazione, con alle spalle grandi pellicole come Darkman e Batman Begins. Con Run All Night – Una notte per sopravvivere, film action di Jaume Collet-Serra, ridefinisce il suo enorme talento, affiancato da grandi controparti come Ed Harris e Joel Kinnaman. Ma qual’è la trama di questa pellicola profondamente adrenalinica?

Run All Night, trama del film

Jimmy Conlon (Liam Neeson) è un ex killer irlandese tormentato da sensi di colpa che affoga puntualmente negli alcolici. Suo figlio Mike (Joel Kinnaman) cerca in ogni modo di allontanarsi dal padre, per la quale prova un grande disprezzo, e di consolidare la sua vita da uomo onesto. L’omicidio del figlio del boss locale (Ed Harris), costringerà Jimmy ad imbracciare le armi per proteggere Mike.

Di seguito il trailer.

Curiosità ed anticipazioni

La pellicola è riuscita a racimolare nelle sale un discreto successo, sia di critica che di botteghino. Il film, che si presenta come un dramma generazionale dove i figli devono rendere conto dei peccati dei propri genitori, rievoca in molti punti Come un tuono, una pellicola con protagonista Ryan Gosling che mostrava le drammatiche vicende di un minuscolo paesino di montagna. Il film di per sé riesce a raggiungere il suo intento: toccare il pubblico appassionato all’action, non scordandosi di regalare qualche piccola perla morale. Per quanto non si distingua eccessivamente nel panorama statunitense, il lungometraggio riesce comunque a contare sulla buona interpretazione di un protagonista degnamente descritto e di un antagonista di tutto rispetto.