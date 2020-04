Fra i tanti problemi legati alla crisi sanitara da Covid 19 Italia c’è anche quello di tante famiglie che non sanno come fare per mangiare.

Uno dei tanti drammi legati alla situazione Covid 19 Italia riguarda la povertà. Perché molte famiglie hanno perso la propria capacità di sussistenza e parecchi genitori non sanno più come fare per arrivare alla fine del mese.

LEGGI ANCHE –> Sergio Rossi: chi era il re delle calzature morto di Coronavirus – VIDEO

Una drammatica testimonianza di questo arriva da un episodio avvenuto a Vergato, località situata in provincia di Bologna. Da questo comune emiliano arriva la notizia di una chiamata fatta al 112 nella mattinata di giovedì 2 aprile 2020. Ad effettuarla una adolescente, che all’operatore delle forze dell’ordine dall’altra parte del telefono ha lanciato un grido di aiuto. “Ho fame, mio padre non lavora più, il frigorifero è vuoto, aiutateci vi prego!”. L’operatore, che per svolgere quel lavoro di ricezione di chiamate di emergenza ha sviluppato una notevole preparazione su come interagire anche a livello psicologico, ha tranquillizzato la giovanissima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Fabio Rovazzi | altro lutto per lui | nonno morto per Coronavirus VIDEO

Covid 19 Italia, la famiglia muore di fame: i carabinieri regalano la spesa

Lo stesso operatore subito dopo ha inviato una pattuglia dei carabinieri a verificare la situazione a casa dell’adolescente. La sua famiglia è di origine straniera e l’emergenza legata al lockdown imposto per arginare la diffusione del Coronavirus ha fatto si che il papà perdesse il lavoro. Lui era l’unica persona in famiglia che aveva un impiego e la perdita della sua occupazione ha rappresentato un dramma per i suoi cari. Il nucleo familiare è composto dai due genitori e da due figli. I carabinieri alla fine hanno portato loro degli alimenti che li aiuteranno ad andare avanti per qualche giorno. Tra questi latte, pasta, uova, farina, carne, biscotti, frutta, verdura.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | Lopalco | “Prepariamoci ad una seconda ondata”