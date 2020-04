Mara Venier tradita il primo giorno di matrimonio, la confessione

Durante una puntata di Verissimo Mara Venier ha svelato un racconto davvero traumatico nel giorno del suo matrimonio: la rivelazione

Mara Venier addio Rai FOTO viagginewsUn’intervista davvero entusiasmante quella di Mara Venier ai microfoni di Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo”. La conduttrice veneziana ha parlato anche dei suoi trascorsi sentimentali con dinamiche anche traumatiche. La Venier ha svelato di aver subito anche violenze e delle aggressioni psicologiche quando era già mamma all’età di 20 anni. La stessa Mara ha invogliato le altre donne a prendere decisioni: “Reagite, chi ti ama non deve aggredirti. Oggi al primo schiaffo bisogna denunciare. All’epoca non ne avevo il coraggio, ero sola indifesa e spaurita”.

Mara Venier, il racconto del tradimento con Jerry Calà

La stessa conduttrice ha svelato degli aneddoti simpatici per quanto riguarda Jerry Calà: “Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘puttaniere’, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino… Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per sei anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui”. Attualmente la donna è sposata con Nicola Carraro.