Mamma perde il figlio, foto ritrae il tragico istante in cui il padre lo scopre

Una foto diventata virale sul web mostra il momento in cui un padre devastato scopre che la moglie ha perso il bambino a causa di un aborto.

Sarah Gliem, donna della Pennsylvania, ha di recente avuto il suo secondo aborto. Il primo si era verificato un paio di anni fa, ma nonostante il dolore provato in quella occasione, lei ed il marito Jared hanno riprovato ad avere un altro figlio. Verso la fine dello scorso anno la coppia ha esultato quando il test di gravidanza ha dato l’esito sperato. I due coniugi erano convinti che questa volta tutto sarebbe andato per il meglio, ma il destino si è accaniti su di loro.

Qualche giorno fa, infatti, Sarah ha cominciato a perdere sangue ed ha chiamato un’ambulanza. La donna era conscia che qualcosa stava andando storto, ma sperava in cuor suo che questa volta sarebbe andata diversamente. Entrata in sala parto, è stata separata dal marito a causa delle nuove regole legate alla diffusione del Coronavirus. Purtroppo i medici non sono stati in grado di salvare il bambino e quando lo hanno comunicato a Jared, l’uomo si è gettato a terra e poggiato contro un muro. La notizia lo ha letteralmente devastato, rendendolo incapace di reagire.

Mamma perde il figlio: la foto del padre devastato dal dolore

La mamma in lutto ha deciso di fotografare il dolore provato dal marito, una foto che successivamente è emersa sul web e si è diffusa al punto da fare interessare alla vicenda anche i tabloid. Raggiunta dal ‘Sun‘, Sarah ha spiegato il perché di quella foto così intima: “Ho scattato quella foto mentre lui non guardava perché… Mi voglio sempre ricordare che in tempi difficili, non importa cosa accada, abbiamo l’un l’altro anche se non dovessimo stare insieme”.