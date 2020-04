Mamma di due gemelli morta nel giro di quattro giorni: aveva 48 anni

La mamma di due gemelli, una donna di 48 anni in piena salute, è morta dopo aver contratto il Coronavirus in soli 4 giorni.

In questi ultimi giorni sono numerose le testimonianze di parenti in lutto che cercano di avvisare le persone che il Coronavirus è una malattia da prendere seriamente. Ormai è evidente che non basta essere giovani ed in forma per non contrarre la malattia, ma non è sufficiente nemmeno per superarla senza complicazioni. L’ultimo appello giunto per mezzo stampa è quello di Sarah Jarvis, donna di New Marske (Inghilterra), che ha perso di recente la sorella gemella.

La vittima si chiamava Caroline ed era madre di due splendidi gemelli di 6 anni. La sorella spiega che non aveva alcun problema di salute e che da quando aveva saputo del Coronavirus aveva praticato tutti i consigli delle autorità sanitarie: lavava in modo compulsivo le mani, manteneva la distanza dagli altri, persino i familiari, ed evitava di toccarsi occhi, naso e bocca. Ciò nonostante giovedì scorso ha sviluppato i primi sintomi del virus ed in 4 giorni il suo cuore ha smesso di battere.

Mamma di due gemelli muore in soli 4 giorni di Coronavirus: “Non sottovalutatelo”

Intervistata dal ‘The Sun‘, Sarah Jarvis dice: “Le persone ritengono che siccome sono sane e giovani non sono a rischio, ma la verità è che il coronavirus può cambiare la vita di chiunque”. Adesso che la sorella è morta, Sarah spiega come questa malattia abbia anche altre conseguenze drammatiche: “Ogni componente della nostra famiglia è in lockdown, quindi non possiamo consolare i figli di Caroline o i nostri genitori. Non possiamo nemmeno avere un funerale per celebrare la sua vita. Questa è la nostra realtà in attesa di capire se il marito è stato contagiato”.

In un post pubblicato su Facebook, sempre Sarah omaggia la sorella con qualche parola per ricordarne la vita: “Era semplicemente la più gentile, disinteressata generosa e leale persona che avreste potuto incontrare. Niente era troppo difficoltoso; poteva insegnare a tutti ad essere gentile ed era amata da così tante persone”. La donna conclude scrivendo: “La mia unica consolazione è sapere che ha raggiunto il suoi più grandi obiettivi, incontrare l’uomo della sua vita, sposarlo ed avere i suoi bellissimi bambini”.