Lecce, medico furioso aggredisce un anziano: il video choc

Ancora una tremenda notizia. Questa volta proveniente da Calimera, paese in provincia di Lecce, con un medico che ha aggredito un anziano: il filmato

Ore davvero dure psicologicamente per medici ed infermieri. Tanto stress in questo periodo, come attestano alcune immagini provenienti da Calimera nel Salento. Un medico di base si è scagliato contro un anziano buttandolo al suolo. Il litigo è stato filmato da alcune persone che stavamo passando fuori dallo studio del medico: il suo volto è coperto da mascherina protettiva a causa dell’emergenza Coronavirus. Una furia totale sul povero anziano, che camminava anche con il bastone. Prima uno schiaffone, poi calci a terra: presenta anche una terza persona che non sembra intervenire mai. Poi l’arrivo di una signora che si trovava all’interno dello studio che invano cerca di fermare dal medico. Per ora non si conoscono i motivi di questo gesto.

Lecce, la replica dell’Ordine dei Medici

Successivamente sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza: l’anziano ha riportato evidenti tumefazioni al volto e un occhio nero. Come svelato dal portale Quotidiano la Asl sta valutando provvedimenti nei confronti del medico. Ai microfoni di Nuovo Quotidiano di Puglia, il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi ha dichiarato: “Una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata, in questo momento, nell’importante battaglia contro il coronavirus. Ho già segnalato il caso alla Procura e provveduto a convocare la commissione di disciplina e il medico interessato, chiamato a dare conto dell’accaduto”.