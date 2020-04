Grande Fratello Vip: anticipazioni finale e ospiti – VIDEO

Anticipazioni finale e ospiti del Grande Fratello Vip: ultimi 4 in gara, due ulteriori finalisti dal televoto, gli eliminati collegati da casa.

C’è grande attesa per la finale di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip: si tratta sicuramente di un’edizione molto particolare. Per la prima volta, infatti, la produzione ha dovuto rompere col regolamento e tenere aggiornati i concorrenti.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, rissa sfiorata. Teresanna a Sossio: “Sei un cane”

Così, anche nella Casa del Grande Fratello Vip, la più nota d’Italia, è entrato nel quotidiano il Coronavirus e in vista della finale si pensa a chi potranno essere gli ospiti della puntata.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, la sorpresa a Paola Di Benedetto: “Che colpo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel frattempo, Teresanna Pugliese, durante la sua prima diretta su Instagram dopo l’eliminazione, dà qualche spunto su quella che sarà la puntata finale della trasmissione. La concorrente ha infatti spiegato che ci dovrebbero essere molti degli eliminati, ma che ovviamente saranno in collegamento da casa e dunque parteciperanno solo in streaming. L’ultima puntata promette di essere spumeggiante: come i fan del reality sapranno, Sossio, Aristide, Paola e Paolo sono i primi quattro finalisti. A loro si aggiungeranno due tra Antonella, Patrick e Denver, attualmente al televoto.